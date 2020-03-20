Сотрудники полиции напоминают гражданам правила сохранности сбережений.

За 2 месяца текущего года на территории области зарегистрировано 377 преступлений против собственности граждан, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это и так называемые дистанционные мошенничества, и кражи с банковских счетов.В настоящее время наиболее распространен способ хищения денежных средств, когда, представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счетом и похитить денежные средства.Только за последние пять дней в органы внутренних дел области поступило около 30 заявлений от граждан о совершении хищений денежных средств с банковских карт.Так, 15 марта в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 25-летнего местного жителя. Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств выяснил реквизиты карты, после чего похитил более 120 тысяч рублей.Днем позже, 16 марта, жительница города Мурома лишилась более 88 тысяч рублей, также доверившись лже-работникам банка.В этот же день жительница города Владимира якобы для приостановки операции по переводу и сохранности денежных средств сама перевела на счет злоумышленников 144 тысячи рублей.Не редки случаи, когда мошенники звонят по номерам, указанным в объявлениях, представляются крайне заинтересованными покупателями и сообщают о своем желании немедленно внести предоплату за товар на банковскую карту. После получения реквизитов банковской карты и персональных данных, мошенники списывают все денежные средства со счета потерпевшего. 13 марта неизвестное лицо под предлогом покупки сарая и внесения предоплаты, выяснив реквизиты банковской карты продавца, 60-летнего владимирца, похитило со счета денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код и CVC-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Также недобросовестные граждане размещают на сайтах объявления о продажах каких-либо вещей, транспортных средств, недвижимости и т.п. по низким ценам. При установлении связи с покупателем просят внести предоплату, а после перевода денежных средств номер «продавца» перестает отвечать.Как показывает практика, процесс раскрытия и расследования таких преступлений достаточно сложный. Основная проблема заключается в том, что преступники находятся далеко за пределами области. Более того, деньги, которые получают мошенники, могут перечисляться в третий регион, что еще больше запутывает схему. Несмотря на указанные сложности, в текущем году сотрудниками полиции раскрыты 42 подобных преступления.Так, в марте текущего года оперативники ОМВД России по Меленковскому району установили причастность 25-летнего жителя города Тула к совершению мошенничества в отношении жительницы города Меленки под предлогом продажи обуви посредством одной из социальных сетей. В феврале сотрудники полиции УМВД России по городу Владимир раскрыли мошенничество, совершенное жителем Санкт-Петербурга под предлогом продажи игровой приставки на одном из сайтов бесплатных объявлений.Сотрудники полиции напоминают: совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях.Распространенным способом хищения денежных средств остаются мошенничества, совершенные под предлогом выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего ДТП или преступление.В феврале текущего года сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району установлена причастность мужчины, отбывающего наказание в Ярославской области, к совершению мошенничества под предлогом освобождения сына потерпевшей от уголовной ответственности. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 80 тысяч рублей.Сотрудники полиции напоминают: если незнакомый человек сообщает о том, что Ваш близкий попал в неприятную ситуацию, и предлагает внести залог, штраф, взятку, перезвоните родственнику, от имени которого Вас просят о помощи, и не осуществляйте операций по переводу денежных средств на чужие счета или незнакомые телефонные номера.