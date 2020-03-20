Несмотря на огромное число заболевших, есть те, кто сомневается в существовании коронавируса. Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко назвала COVID-19 каким-то фейком.

Несмотря на огромное число заболевших, есть те, кто сомневается в существовании коронавируса. Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко назвала COVID-19 "каким-то фейком".Чем дальше развивается ситуация, тем меньше верится в существование коронавируса, считает экс-парламентарий. По признанию политика, сначала она как и многие поддалась панике. "Сейчас подозреваю, что нас просто используют", – цитирует Бондаренко телеграм-канал "Украина.ру".По ее словам, в дорожно-транспортных происшествиях умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Она не исключила, что кто-то получает выгоду от шумихи вокруг вокруг COVID-19."Это какой-то хайп, какой-то фейк", – сказала Бондаренко в эфире украинского телеканала "НАШ".Напомним, что на Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса COVID-19. Трое человек погибли. Для недопущения распространения эпидемии в крупнейших городах страны – Киеве и Харькове – временно остановлена работа метрополитена.18 Мар 2020 в 5:16 PDTВ России на 20 марта выявили 253 случаев заражения коронавирусом, из них более половины – в Москве. В последние недели инфицированные посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Италию, Испанию, Францию, Германию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемией. По всему миру инфицировано 244 тысячи человек, умерли более 10 тысяч.