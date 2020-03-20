По информации представителей клуба НБА Philadelphia 76ers, получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию трех членов команды.

По информации представителей клуба НБА Philadelphia 76ers, получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию трех членов команды.Анализы сдавали все без исключения игроки, тренеры и персонал клуб, они показали, что заражены три человека. Имена инфицированных не разглашаются, передает РИА Новости. В соответствии с рекомендациями Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, получившие положительные результаты тестя находятся на самоизоляции и будут тщательно контролироваться медицинскими работниками.Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания, вызванного коронавирусом нового типа COVID-19, пандемией. К настоящему моменту в мире заражены более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи инфицированных скончались.