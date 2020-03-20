НА тот свет попали голубой, скряга, и пьяница. Настал ссудный день и Бог им говорит:
Ну что с вами делать не такие у вас уж страшные грехи, но всеже придется пройти по тропе греха. ПРойдете попадете прямо в рай, нет сгорите.
Идут троем видят бар. Решили зайти. А там выпивка бесплатно. Ну пьяница долго не думая выпил и сразу сгорел. Те двое решили (Ну его в баню больше никуда заходить не будем а просто пойдем дальше)
Идут дальше а там на дороге лежат сто баков . Ну скряга думает взять не взять? А голубой говорит : слушай если ты сейчас нагнешься мы оба сгорим.
еще анекдот!