20.03.2020

2020-03-20 15:40:03

МЧС призвало родителей следить за детьми во время продлённых каникул

Сегодня пресс-служба регионального МЧС распространило обращение, в котором призывает родителей пристально следить за детьми во время каникул и дистанционного обучения. С детьми необходимо провести беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации бытовых приборов и компьютерной техники.

Недопустимо, чтобы ребёнок был предоставлен сам себе и находился в местах повышенной опасности, таки как: заброшенные дома, стройки, магистрали, в том числе железнодорожные, водные объекты, лесные массивы.

Родителей просят оградить детей от опасностей, обеспечить им насыщенный и здоровый досуг и не оставлять их без присмотра.