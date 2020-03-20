Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от смертоносного заболевания. По его словам, вакцины от коронавируса были разработаны за очень ..

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от смертоносного заболевания. По его словам, вакцины от коронавируса были разработаны за очень короткое время – два месяца.Мишустин добавил, что исследователи уже начали испытания этих препаратов. "Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение", – цитирует председателя правительства .