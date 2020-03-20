За сутки в России - 52 новых случая инфекции в 23-х регионах. Всех, кто контактировал с ними, уже удалось определить. Их также отправят под наблюдение врачей. Всего заболевших - 199.

За сутки в России — 52 новых случая инфекции в 23-х регионах. Всех, кто контактировал с ними, уже удалось определить. Их также отправят под наблюдение врачей. Всего заболевших — 199.В оперативном штабе подчёркивают — летальных исходов нет. Пожилая пациентка, которая скончалась ранее, умерла от того, что оторвался тромб. Есть и хорошие новости. В Москве выписаны из больницы еще четыре пациента. Тесты подтвердили, что они победили болезнь.Что касается профилактики — уже в апреле запустят уникальный проект по массовой проверке населения на коронавирус. Система диагностики сокращает время тестирования в 4 раза — до получаса. Об этом говорили на совещании, которое провел премьер Михаил Мишустин. Ситуацию с коронавирусом — обсудили и на заседании правительства.У России есть опыт борьбы с эпидемиями, причем, и на международном уровне тоже. И страна с пандемией справится, подчеркивает премьер Мишустин. Главное сейчас — четкость и слаженность всех госструктур. В официальном заявлении правительства — оно опубликовано сегодня — перечисляются ресурсы. В распоряжении медиков — 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, развернуто 55 тысяч инфекционных коек. Подготовлено 7 с половиной тысяч боксов для заболевших."Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинские организации готовы к различным сценариям. Мы также наладили производство диагностических тест-систем и организовали тестирование всех пребывающих в нашу страну людей из государств, где распространена эта инфекция. А также тех, с кем они контактировали", — заявил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.Таких тест-систем уже свыше семисот тысяч. Их направят во все регионы. Кроме того, государство финансово поддержит врачей, которые сейчас работают без отдыха. Из бюджета для этого дополнительно выделяют почти 12 миллиардов рублей. Другая важнейшая тема — обеспечение товарами первой необходимости. Следить будут строго — в том числе за ценами."Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий. И, конечно же, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции. И они нам об этом сообщают и подтверждают это. Для этого Министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг оперативно разработают соответствующий механизм. Торговые предприятия получат к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов", — отметил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.Вот полки московского супермаркета. Есть из чего выбрать. Аналогичная картина и в Туле — консервы, овощи, сахар, на месте. Но если что-то заканчивается, оперативно подводят со склада. А это — одна из макаронных фабрик в Челябинске, где работа идет бесперейбойно. Как и на мукомольном предприятии в Рязани. Увеличили производство муки в Ставропольском крае. Перешли на полную мощность — полсотни тонн в сутки.Уже завтра на месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости. Таможенные пошлины на ввоз, к примеру, лекарств и медицинских изделий, обнулят. Но и российская промышленность должна выпускать больше масок и средств защиты. Следить будут в режиме онлайн. Для этого создается единый информационный центр, куда будут поступать сведения по каждому региону. Дистанционную торговлю лекарствами, которые продаются без рецептов, упростят. Но контроль наоборот усилят — чтобы не было контрафакта. Еще одна задача — помощь малому и среднему бизнесу. На 3 месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов — и мораторий на проверки. Сократят административную нагрузку и помогут с кредитами на льготных условиях. Особое внимание государства — тем сферам, где ситуация наиболее сложная."Я уже дал поручения до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам. Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от оплаты взносов в резервных фонд Ассоциации "Турпомощь". В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрансом, ну, конечно, с Ростуризмом разработают порядок компенсаций убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам", — заявил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.Кроме того, еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда. Прежде всего, в моногородах.