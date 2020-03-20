Курильщики сигарет и вейпов оказались в группе риска заражения коронавирусом COVID-2019. Ученые выяснили, что у этой категории людей чаще возникают хронические заболевания легких, ослабляющие ..

Курильщики сигарет и вейпов оказались в группе риска заражения коронавирусом COVID-2019. Ученые выяснили, что у этой категории людей чаще возникают хронические заболевания легких, ослабляющие иммунитет, сообщает "".Специалисты отмечают, что из-за курения начинается мутация иммунных клеток, из-за чего те хуже справляются с инфекционными заболеваниями. Тем не менее, очевидной связи между курением и риском подхватить коронавирус нет.Ранее ученые выяснили, что наиболее опасным коронавирус оказался для пожилых людей: среди них зафиксированы самые высокие показатели смертности.