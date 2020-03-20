В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает . Ребенка доставили в больницу с травмами ..

В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает "".Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают стражи порядка. Подробности случившегося выясняются.