В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает .
Ребенка доставили в больницу с травмами ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2020-na-yuge-moskvy-rebenok-vypal-iz-okna-4-go-etazha.html" target="_blank">На юге Москвы ребенок выпал из окна 4-го этажа</a> - В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает .
Ребенка доставили в больницу с травмами ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2020-na-yuge-moskvy-rebenok-vypal-iz-okna-4-go-etazha.html]На юге Москвы ребенок выпал из окна 4-го этажа[/url] - В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает .
Ребенка доставили в больницу с травмами ..