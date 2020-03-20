Западные специалисты по недвижимости выяснили, в каких городах мира проживать дороже всего. Оказалось, что все три лидера списка находятся в Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал ..

Западные специалисты по недвижимости выяснили, в каких городах мира проживать дороже всего. Оказалось, что все три лидера списка находятся в Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал "".Рейтинг возглавили город-государство Сингапур, Гонконг и японская Осака. На четвертом месте расположился американский Нью-Йорк. Среди самых дорогих также оказались Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева. А наиболее доступной оказалась жизнь в сирийском Дамаске, узбекском Ташкенте и казахстанском Алматы. В конец списка эксперты поместили столицу Аргентины – Буэнос-Айрес и пакистанский Карачи.