20.03.2020

2020-03-20 21:20:03

Неизвестный в Чамерево поджигает дома

Маньяк-пироман или шалости подростков. В селе Чамерево Судогодского района с начала месяца сгорело несколько деревянных построек. Кто и зачем поджигает дома сельчан?

Жители Чамерево уверены: в селе действует поджигатель. Буквально за считанные дни там сгорело несколько деревянных построек. Сарай Петр Базанов построил своими руками. Он до сих пор не может понять, кому он мог помешать.

Петр Базанов, житель села Чамерево:

- Я не слышал, это сосед Колька, сосед говорит хлопок был, ну пожарники сказали, что там запалили))

Отчего загорелась постройка, для него не секрет – кто-то облил бензином угол сарая и поджог. Версии связанные с неосторожным обращением с огнем или коротким замыканием можно исключить, считает Петр Сергеевич. Проводки в сарае не было, а на двери висел огромный замок. Жители напуганы и просят от властей принять меры, пока никто не пострадал.

Анна Воронина, жительница села Чамерево:

- Крик души, боимся за своих детей, боимся за себя, что на селе действует маньяк, который поджигает это, боимся за детей и хотим чтобы нас услышали))

Анна Воронина, жительница села Чамерево:

- Не исключено, что это какой-нибудь больной человек, весеннее обострение началось, потому что поджоги идут регулярно, неделя и опять поджог.

С конца января, когда в селе из-за неисправной проводки сгорела лесопилка, случилось уже четыре пожара. Яркое пламя другого горящего дома жители Чамерева увидели сразу. Заброшенный дом стал легкой добычей для таинственного поджигателя. Люди, не дожидаясь приезда пожарных сумели его потушить. Впрочем, не все жители села обвиняют пиромана, кто-то считают пожары результатом детской шалости. По одной из версий "местных", подростки жгут дома ради хайпа в Сети.

- Друзья вот тут показывали видос, что тут горело вот все, а так вроде ничего.

- А друзья показывали со своего телефона?. Да они там трансляцию начинали и видео записывали.

В местной администрации обещают в ближайшее время во всем разобраться. Глава Лавровского сельского поселения Александр Беляков уверен , таинственный поджигатель обязательно будет пойман. На время проверки организованы и дополнительные добровольческие народные дружины

Александр Беляков, глава администрации Лавровского сельского поселения

- Составили график дежурства по селу Чамерево и производят с семи до девяти, ну так как они люди инициативные поэтому и до пол десятого и до десяти патрулируют. Все равно они бояться.

Сейчас участковый вместе чиновниками и добровольцами патрулируют улицы практически без выходных. В апреле традиционно начнется пожароопасный период , и под угрозой может оказаться любой деревянное домовладение.

Александр Сыпченко, Александр Голубев, Вести Владимир.