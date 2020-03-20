Букмекерская контора Вулкан Бет появилась на российском рынке онлайн-беттинга в июне 2019 года.
Эта компания предоставляет возможность заключения пари на спорт и киберспорт. Подробнее о том, на какие события принимаются ставки в БК Vulkanbet можно узнать на сайте http://play-vulkan-stavka.org/ или официальной площадке букмекера.
ВулканБет действует на основании лицензии ФНС №30 от 4 марта 2019 года. Эта компания подключена к ЦУПИС и является членом СРО российских букмекеров. Юридическое название организации – ООО «МатчБет».
Регистрация
В Vulkanbet предусмотрена упрощенная процедура регистрации. Чтобы стать клиентом компании, необходимо указать контактный номер телефона, адрес электронной почты и пароль. Для завершения регистрации нужно согласиться с правилами букмекера и ввести секретный код из СМС на указанный номер.
Все клиенты ВулканБет также должны пройти процедуру идентификации, которая подтвердит личность и возраст беттора. Только после этого пользователь получит доступ к ставкам.
Ввод и вывод средств
Для ввода и вывода средств в Вулканбет используются банковские карты, платежные системы Киви и Яндекс.Деньги, а также услуги операторов сотовой связи Теле2, МТС, Мегафон и Билайн. Сроки проведения транзакций зависят от выбранного способа. Но на практике все финансовые операции осуществляются в течение нескольких минут. ВулканБет не взимает комиссий за проведенные транзакции.
Линия и ставки
Vulkanbet принимает ставки на все классические виды спорта – футбол, хоккей, теннис, баскетбол и др. Клиенты этой БК также могут заключать пари на экзотические спортивные дисциплины – регбилиг, австралийский футбол, дартс и т.д. Отдельный раздел предусмотрен и для киберспорта. Беттеры могут ставить на матчи турниров по CS:GO, LoL, Overwatch и другим популярным компьютерным играм.
Для размещения ставок беттерам необходимо выбрать подходящее событие, а затем кликнуть на коэффициент интересующего исхода. Эта БК позволяет ставить на ординары, экспрессы и системы. Средняя маржа в Vulkanbet равна 7-9%.
Бонусы
Этот букмекер дарит всем новым клиентам приветственный бонус на сумму до 3 000 рублей. Размер бонуса равен 100% суммы первого депозита. Для вывода поощрения на реальный счет полученные призовые необходимо отыграть.
Служба поддержки
Клиенты Vulkanbet могут связаться с представителями саппорта несколькими способами:
Служба поддержки букмекера работает в режиме 24/7. Ответы на интересующие вопросы игроки также могут найти в разделе FAQ.
Мобильная версия и приложения
БК Вулканбет пока не разработала мобильного приложения для гаджетов на ОС iOS и Андроид. Но владельцы смартфонов и планшетов могут пользоваться мобильной версией сайта. Она адаптирована под гаджеты на любой ОС. Мобильная версия имеет аналогичный функционал и интерфейс.
Преимущества и недостатки:
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статус легальной букмекерской конторы;
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наличие отдельного раздела для киберспорта;
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невысокая маржа, как для легального букмекера;
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наличие приветственного бонуса;
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несколько способов вывода средств;
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быстрый фидбек от саппорта;
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широкая линия на киберспорт;
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лаконичный дизайн сайта и интуитивно понятный интерфейс.
Недостатки:
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минимальное количество непопулярных турниров (вторых футбольных лиг, теннисных «челленджеров» и «фьючерсов», чемпионатов экзотических стран и т.д.);
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отсутствие мобильного приложения;
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сложная процедура отыгрыша бонуса;
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дополнительная налоговая нагрузка в виде налога на прибыль.