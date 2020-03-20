Букмекерская контора Вулкан Бет появилась на российском рынке онлайн-беттинга в июне 2019 года.

Эта компания предоставляет возможность заключения пари на спорт и киберспорт. Подробнее о том, на какие события принимаются ставки в БК Vulkanbet можно узнать на сайте http://play-vulkan-stavka.org/ или официальной площадке букмекера.

ВулканБет действует на основании лицензии ФНС №30 от 4 марта 2019 года. Эта компания подключена к ЦУПИС и является членом СРО российских букмекеров. Юридическое название организации – ООО «МатчБет».

Регистрация

В Vulkanbet предусмотрена упрощенная процедура регистрации. Чтобы стать клиентом компании, необходимо указать контактный номер телефона, адрес электронной почты и пароль. Для завершения регистрации нужно согласиться с правилами букмекера и ввести секретный код из СМС на указанный номер.

Все клиенты ВулканБет также должны пройти процедуру идентификации, которая подтвердит личность и возраст беттора. Только после этого пользователь получит доступ к ставкам.

Ввод и вывод средств

Для ввода и вывода средств в Вулканбет используются банковские карты, платежные системы Киви и Яндекс.Деньги, а также услуги операторов сотовой связи Теле2, МТС, Мегафон и Билайн. Сроки проведения транзакций зависят от выбранного способа. Но на практике все финансовые операции осуществляются в течение нескольких минут. ВулканБет не взимает комиссий за проведенные транзакции.

Линия и ставки

Vulkanbet принимает ставки на все классические виды спорта – футбол, хоккей, теннис, баскетбол и др. Клиенты этой БК также могут заключать пари на экзотические спортивные дисциплины – регбилиг, австралийский футбол, дартс и т.д. Отдельный раздел предусмотрен и для киберспорта. Беттеры могут ставить на матчи турниров по CS:GO, LoL, Overwatch и другим популярным компьютерным играм.

Для размещения ставок беттерам необходимо выбрать подходящее событие, а затем кликнуть на коэффициент интересующего исхода. Эта БК позволяет ставить на ординары, экспрессы и системы. Средняя маржа в Vulkanbet равна 7-9%.

Бонусы

Этот букмекер дарит всем новым клиентам приветственный бонус на сумму до 3 000 рублей. Размер бонуса равен 100% суммы первого депозита. Для вывода поощрения на реальный счет полученные призовые необходимо отыграть.

Служба поддержки

Клиенты Vulkanbet могут связаться с представителями саппорта несколькими способами:





в лайв-чате на сайте;







по телефону +7 (499) 961-01-03;







по электронной почте [email protected].





Служба поддержки букмекера работает в режиме 24/7. Ответы на интересующие вопросы игроки также могут найти в разделе FAQ.

Мобильная версия и приложения

БК Вулканбет пока не разработала мобильного приложения для гаджетов на ОС iOS и Андроид. Но владельцы смартфонов и планшетов могут пользоваться мобильной версией сайта. Она адаптирована под гаджеты на любой ОС. Мобильная версия имеет аналогичный функционал и интерфейс.

Преимущества и недостатки:





статус легальной букмекерской конторы;







наличие отдельного раздела для киберспорта;







невысокая маржа, как для легального букмекера;







наличие приветственного бонуса;







несколько способов вывода средств;







быстрый фидбек от саппорта;







широкая линия на киберспорт;







лаконичный дизайн сайта и интуитивно понятный интерфейс.





Недостатки: