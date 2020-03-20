Близ деревни Починки в Подмосковье появилась огромная гора с костями коров. Ее обнаружили местные жители, сообщает . Один из них рассказал, что кости свалили посреди поля неизвестные, ..

Близ деревни Починки в Подмосковье появилась огромная гора с костями коров. Ее обнаружили местные жители, сообщает "".Один из них рассказал, что кости свалили посреди поля неизвестные, которые приехали ночью. По словам мужчины, останков слишком много, поэтому вывезти их самостоятельно будет очень тяжело. Юристы посоветовали жителям деревни срочно обратиться в прокуратуру и местную администрацию, чтобы решить вопрос.