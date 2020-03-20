На северо-востоке Мали в результате нападения террористов погибли около 30 военнослужащих правительственной армии. Атака была предпринята в четверг утром, первоначально сообщалось о двух жертвах.

На северо-востоке Мали в результате нападения террористов погибли около 30 военнослужащих правительственной армии. Атака была предпринята в четверг утром, первоначально сообщалось о двух жертвах.Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, после чего на территорию государства хлынули беженцы-туареги, напоминает РИА Новости. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство. Позднее экстремисты вытеснили туарегов с подконтрольных им территорий, вытеснили экстремисты.