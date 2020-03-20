Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Китаю удалось справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. По словам академика, власти Поднебесной вовремя приняли жесткие ..

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Китаю удалось справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. По словам академика, власти Поднебесной вовремя приняли "жесткие и решительные административные меры", передает агентство "Интерфакс".Онищенко также обратил внимание, что Италия опередила Китай по числу жертв заболевания. Эксперт связывает это с тем, что в европейской стране система здравоохранения находится в "непотребном состоянии".В итальянских больницах не хватает мест для зараженных. Кроме того, там наблюдаются проблемы с оборудованием, в том числе нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких, сообщает .