Типичные для президента Дональда Трампа методы работы, среди которых ложь, нежелание брать на себя ответственность и преуменьшение проблемы ради сохранения рейтинга, во многом привели к нынешнему коронавирусному кризису в США, пишет в The National Interest автор книги "Почему Америка не понимает мир" (Why America Misunderstands the World) Пол Пиллар.В то же самое время другие страны намного эффективнее, чем Соединенные Штаты, борются с опасным заболеванием: у них выше скорость реагирования, более масштабное тестирование и повсеместное внедрение санитарных защитных мер. Одним из образцовых государств по преодолению кризиса, по мнению главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является шестимиллионный Сингапур.Будучи городом-государством с самой высокой плотностью населения в Восточной Азии и многочисленными человеческими и коммерческими связями с Китаем, Сингапур как никто другой был уязвим к коронавирусу. Тем не менее, согласно последним данным, в стране не зафиксирован ни один случай смерти от COVID-19, а общее количество инфицированных не превышает двухсот человек, при этом около половины из них уже выздоровели.ВОЗ и другие международные организации особо выделяют хорошо продуманный комплексный план мер сингапурских властей, среди которых очень агрессивное выявление всех контактов и полная открытость по всем вопросам борьбы с эпидемией.Причины в разнице подхода Сингапура и Америка следует, безусловно, искать в политических и культурных различиях. Одним из ключевых факторов, почему два государства находятся на противоположных полюсах, является степень уважения граждан к государственным служащим. Ни в одной другой стране в мире жители не проявляет такого уважения к чиновникам и власти, как в Сингапуре.Государственная служба — то место, где традиционно работают лучшие и талантливейшие сингапурцы. В то же время они подчеркнуто занимают политический нейтралитет и никогда не критикуют политических лидеров страны. Граждане Сингапура видят, что политическое руководство и чиновники всех уровней — очень высококвалифицированные люди, которые совместно работают для решения всех вопросов, представляющих общественный интерес.Государственные служащие и члены правительства Сингапура получают вознаграждение, которое намного выше, чем у их коллег в США. Зарплата сингапурских чиновников не только справедливая компенсация работы для самых лучших и талантливых, но и отражение высокого уважения и доверия, с которым большинство населения относится к сингапурскому государству.Некоторые наблюдатели указывают на элементы авторитаризма, которые отец-основатель Сингапура Ли Куан Ю внедрил в государственную структуру, а также давнее политическое доминирование "Партии народного действия", что, вероятно, упрощает применение жестких мер в борьбе с эпидемией, чего невозможно в Соединенных Штатах.Однако, как полагает сингапурский историк Пи Джей Тум, авторитаризм не был необходим для успешной борьбы с коронавирусом на фоне общественного доверия к государственным чиновникам и всему государству. Успех был достигнут, считает Тум, потому что "государство было в значительной степени прозрачным и коммуникативным, а люди понимали, что это чрезвычайная ситуация, и помогали властям чем могли”.Много хороших, способных и преданных своему делу людей работает и в правительстве США, но даже хорошие люди ломаются под политическим давлением, которое часто использует Трамп. Характерным примером может служить атака президента на директора Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний доктора Нэнси Мессонье. В прошлом месяце, когда Трамп постоянно говорил, что коронавирус находится под "сильным контролем" в Соединенных Штатах, Мессонье публично заявила, что речь идет только о том, когда именно коронавирус поразит США и что американцам необходимо готовиться к радикальным изменениям в своей жизни. Трамп, как сообщается, был "взбешен" предупреждением Мессонье и призвал ее "заткнуться". Провалы США в борьбе с COVID-19 — часть более масштабной проблемы, которая выходит за рамки общественного здравоохранения.