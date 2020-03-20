Несмотря на всеобщую панику из-за смертельного вируса, который шагает по планете, пользователи Твиттера не унывают. Дни.ру сделали подборку самых забавных реакций на пандемию.

Несмотря на всеобщую панику из-за смертельного вируса, который шагает по планете, пользователи "Твиттера" не унывают. "Дни.ру" сделали подборку самых забавных реакций на пандемию.Особенно в социальной сети популярны обсуждения ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Многие острят на тему пустых полок в магазинах – больше всего народ недоумевает, почему все набросились именно на туалетную бумагу. Мемы про коронавирус слегка трансформировались в шутки про "гречковирус".— просто Антонида (@nartsysska)— Edward Blake (@EdwardBlake6)У меня появилось хобби и цельЯ коллекционирую мемы про коронавирус в отдельную папочкуВкидываю лучшие:— Бисса | диванные коронавирусные войска (@bessibell)— просто Антонида (@nartsysska)— Лепра (@leprasorium)Также шутники комментируют рекомендации Минздрава России избегать контактов с людьми. Народ смеется над закрытием границ с другими странами и введением карантина в стране.#2020— Аня (@annayoen14)я за правильный карантин— просто Антонида (@nartsysska)Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev)Когда пытаешься понять, чем заняться дома во время карантина.Оригинальные фото: Валерий Шарифулин, ТАСС.— Яндекс.Недвижимость (@Yandex_Realty)*Короновирус приходит в Россию*Школьники и студенты:— I'm not okay (@NeoSupchik)Также некоторые недоумевают по поводу обстановки в мире. Юмористы находят забавные параллели даже с историческими событиями. Особенно популярной стала шутка про "диванных" вирусологов – она набрала более 14 тысяч лайков.— Мара (@zlobezumie)Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.— Владос, ударение на «о» (@vlad_os)Очень интересный у нас исторический период, никогда такого не было: Америки закрыта, в Европе чума, на Руси распри между Киевским и Московским княжеством, растёт мощь опричнины, а бояре опять уговаривают царя вернуться на царство и править единолично.— Саша Усольцев (@usolt)Конечно же, не обошлось и без картинок с животными и звездами. Особое место в сердцах людей занимают мемы про коронавирус с отечественными поп-исполнителями и котиками.МОЛНИЯ!!! Коронавирус уже в России!!!— Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF)Я-*существую *Коронавирус-— МАЛЕНЬКИЙ ЧеЛоВеК (@kPCygUxawCl1tLi)