В ходе обследования квартиры 23-летнего москвича стражи порядка обнаружили и изъяли 4 горшка с растениями, которые были отправлены на экспертизу...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В ходе обследования квартиры 23-летнего москвича стражи порядка обнаружили и изъяли 4 горшка с растениями, которые были отправлены на экспертизу. Также были изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – каннабисом, массой более 130 граммов.Установлено, что злоумышленник оборудовал в квартире место для выращивания предположительно запрещенных растений, создав для этого благоприятные условия.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22