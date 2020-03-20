Мужчина, взяв для оплаты продуктов банковскую карту у знакомой, похитил все имеющиеся денежные средства.

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Собинскому району обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности неустановленное лицо, похитившее с ее банковской карты денежные средства в сумме 80 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 31-летний житель одного из поселков Собинского района.Выяснилось, что потерпевшая сама доверила банковскую карту знакомому для оплаты продуктов питания в магазине. Тогда у мужчины и возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Вину в совершении преступления фигурант признал полностью.