20 марта неизвестные сообщили о минировании трех пассажирских лайнеров, направляющихся в аэропорт Шереметьево. Речь идет о самолетах, летящих рейсами Владивосток – Москва, Иркутск – ..

20 марта неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских лайнеров, направляющихся в аэропорт Шереметьево. Речь идет о самолетах, летящих рейсами Владивосток – Москва, Иркутск – Москва и Уфа – Москва.По данным ТАСС, лайнеры, следовавшие из Владивостока и Уфы, благополучно приземлились. Самолет из Иркутска пока находится в воздухе.17 марта распространились сообщения о заложенных бомбах в трех пассажирских лайнерах, которые вылетели из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, передает . Тогда угроза взрыва не подтвердилась.