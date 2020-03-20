20.03.2020

2020-03-20 16:50:03

Принципы карантина в домашних условиях разъяснил Роспотребнадзор

Коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, вернувшиеся из зарубежной поездки или имевшие контакт с больным коронавирусом граждане должны сообщить об этом на «горячую линию» департамента здравоохранения Владимирской области по телефону 8-800-707-42-52 и соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней. Если вы находились в неблагополучных по COVID-19 странах вместе с друзьями или семьёй, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.

Что это значит?

– Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

– по возможности находиться в отдельной комнате;

– пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельём и полотенцами;

– приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтёров;

– исключить контакты с членами своей семьи и другими лицами;

– использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать во время карантина?

– Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

– регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Что делать с мусором?

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтёров.

Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на период карантина?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Консультацию по его получению вам дадут по телефону «горячей линии».

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.