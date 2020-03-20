В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства...

В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства. МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности. Достоверная информация о мерах, принимаемых Министерством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах ведомства.