На фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в российских магазинах начался ажиотаж. Покупатели за считанные минуты сметают товары первой необходимости с полок. По ..

На фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в российских магазинах начался ажиотаж. Покупатели за считанные минуты "сметают" товары первой необходимости с полок.По всей видимости, информация о том, что дефицита продуктов не будет, до россиян не дошла. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые меры по поддержке гипермаркетов. Они смогут получить льготные кредиты для закупки продукции. Производители продовольственных товаров, в свою очередь, уже перешли на круглосуточный режим работы, передает телеканал "".