206 частей оторвет мужчина, 374 - женщина. Предельно точные данные по количеству туалетной бумаги, которого наверняка хватит на две недели карантина. Подсчетом занялись российские журналисты. Опирались на информацию нескольких университетов и статистических исследований. Цель – понятна, узнать наверняка - сколько упаковок бумаги действительно стоит включить в стратегический запас.

206 частей оторвет мужчина, 374 — женщина. Предельно точные данные по количеству туалетной бумаги, которого наверняка хватит на две недели карантина. Подсчетом занялись российские журналисты. Опирались на информацию нескольких университетов и статистических исследований. Цель – понятна, узнать наверняка — сколько упаковок бумаги действительно стоит включить в стратегический запас.В итоге оказалось, что проблема закупки товаров для гигиены — явно преувеличена. В пересчете на рулоны за две недели — женщина в среднем потратит всего два. Мужчина и того меньше — полтора. То есть стандартной пачки семье хватит на всё возможное время изоляции, и еще даже может остаться.При этом те, кто спешит запастись всем необходимым на всякий случай, бумагу покупают в промышленных масштабах. Как, впрочем, и остальные товары из так называемого "набора для паники". В котором, исходя из реальных потребностей, на самом деле должно быть куда меньше продуктов, чем кажется. Список действительно необходимых покупок составил Вадим Заводченков.Это тот случай, когда представители торговых сетей не рады ажиотажному спросу. В некоторых магазинах за последнюю неделю-две продали отдельных продуктов столько, сколько раньше уходило за полгода! Но дополнительный доход ритейлеры получают на фоне огромных издержек. Это связано с работой логистических центров, увеличением числа сотрудников для обеспечения завоза и санитарно-гигиеническими мерами. Ведь торговые залы приходится обрабатывать большими силами и чаще.Безусловно, аппетит у всех разный. Давайте попробуем посчитать, сколько в среднем нужно продуктов одному человеку. На сайте МЧС России можно найти есть нормы первоочередного жизнеобеспечения различных групп населения в чрезвычайных ситуациях. Этим цифрам уже не одно десятилетие, они проверены разными катаклизмами. Если человек захочет обеспечить себя продуктами на возможный двухнедельный карантин, ему вполне хватит по полкило гречки и макаронов, 280 граммов соли и килограмма сахара. Извините, но туалетная бумага в статистические расклады не попала.Здесь необходимо сделать небольшую ремарку. Больше человек съесть может. Вот только толкает его на это даже не стресс, а как раз созданные излишки продуктов. Оборачивается покупка впрок лишними калориями, проблемами с пищеварением и порчей провизии.Кстати, недавний ажиотаж имеет и еще одну негативную сторону. Практически вся система розничной торговли в России сейчас работает по так называемой системе автозаказа. Она ориентирована на поведение покупателя, даже вечерний и утренний привоз объясняются тем, что люди заходят в магазин, как правило, в это время. Автозаказ высчитывает необходимое количество товаров для каждой торговой точки, исходя из спроса. Именно с этой особенностью связано появление пустых полок в первые часы ажиотажа. И она же сейчас вынуждает ритейлеров дозаказывать ту же гречку и макароны, когда истерия с их покупкой уже сошла на нет.Ну, а чтобы окончательно успокоить охотников за крупами и вермишелью, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обязал регионы иметь запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период.