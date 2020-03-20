Жительница российского Прокопьевска отдала около миллиона рублей так называемому колдуну, который пообещал спасти ее сына от наркозависимости. Но магия оказалась бессильна, ..

Жительница российского Прокопьевска отдала около миллиона рублей так называемому колдуну, который пообещал спасти ее сына от наркозависимости. Но магия оказалась бессильна, сообщаетНеизвестный представился 57-летней женщине потомственным целителем. Он велел ей читать специальные заговоры и заклинания, чтобы отпрыск "стал человеком". Однако это не помогло. Тогда россиянка позвонила магу снова, тот не взял трубку. Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили в уголовное дело о мошенничестве, которое предусматривает до шести лет тюрьмы.