Российский ученый дал обнадеживающий прогноз по распространению коронавируса COVID-19. По его мнению, перелом наступит с приходом тепла.

Российский ученый дал обнадеживающий прогноз по распространению коронавируса COVID-19. По его мнению, перелом наступит с приходом тепла.С наступлением теплого времени года у людей улушается настроение и укрепляется иммунитет – это поможет победить коронавирус. Такое мнение высказал профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский.Ученый напомнил, что вирусные инфекции проявляют себя в основном в холодное время. Коронавирус COVID-19 также является сезонно зависимым заболеванием, отметил эксперт."Поэтому считаю, что с приходом тепла пандемия должна закончиться", – цитирует Аграновского портал "ПолитНавигатор".В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них 98 – в Москве. Последнее время в СМИ циркулируют слухи о скором закрытии столицы на карантин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил взволнованных журналистов: столь жесткие меры власти не обсуждают.18 Мар 2020 в 5:16 PDTВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру им заражены почти 250 тысяч человек, более 10 тысяч скончались.Ученые по всему миру продолжают работу над вакциной. На днях в США началось испытание препарата на человеке. А российские ученые расшифровали полный геном , что значительно ускорит разработку лекарства.