Американские ученые установили, что коронавирус не был создан искусственным путем. К такому выводу они пришли после изучения генома вируса SARS-CoV-2 и подобных ему инфекций, сообщает ..

Американские ученые установили, что коронавирус не был создан искусственным путем. К такому выводу они пришли после изучения генома вируса SARS-CoV-2 и подобных ему инфекций, сообщает "".Биологи отметили, что коронавирус отличается от всех известных ранее человеку вирусов. Предположительно, изначально он появился у животных и не нес вреда для здоровью. Однако со временем он постоянно эволюционировал, а при передаче к человеку он изменился в очередной раз и стал болезнетворным.18 Мар 2020 в 5:16 PDT