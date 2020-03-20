Мероприятия проводятся в рамках акции «Безопасный переход».

Многие пешеходы, как участники дорожного движения, не выполняют требования ПДД и своими действиями создают опасные и аварийные ситуации. Предотвращение автопроисшесвтиий с участием пешеходов – цель проводимой информационно-пропагандисткой акции «Безопасный переход».Сотрудники Госавтоинспекции Ковровского района провели рейдовое мероприятие у школы №2 города совместно с представителями родительской общественности и педагогическим составом школы. «Родительский патруль» контролировал соблюдение правил дорожного движения пешеходами. В ходе рейда было пресечено несколько попыток детей осуществить переход через проезжую часть небезопасным способом. Сотрудники полиции и родители провели с пешеходами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, вручили листовки и подарили ребятам светововзращающие брелоки и значки.В Гороховецком районе полицейские вместе с родительской общественностью проверили наличие у пешеходов световозвращающих элементов. В рамках общения организаторы мероприятия рассказывали юным пешеходам и сопровождающим их взрослым о мерах безопасности и важности использования таких элементов, необходимости соблюдения ПДД пешеходами. Также гражданам напоминали о том, что использование наушников и смартфонов может помешать сориентироваться в дорожном движении и привести к трагедии.Помогали инспекторам и родителям ребята из волонтерского движения «Добровольцы» и члены ДНД по обеспечению безопасности дорожного движения. Они распространяли печатные материалы о соблюдении правил дорожного движения пешеходом и вручали световозвращающие элементы.Организаторы надеются, что проведение подобных профилактических мероприятий сделает граждан бдительнее и внимательнее.