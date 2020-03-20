Полицейскими установлено, что данный гражданин также причастен к ряду грубых правонарушений, совершенных ранее...

Сотрудники 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали водителя автомобиля «Джип Вранглер», который управлял иномаркой без государственных регистрационных знаков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.При задержании 27-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции, однако скрыться ему не удалось.Полицейскими установлено, что данный гражданин также причастен к ряду грубых правонарушений, совершенных ранее.В отношении него составлены 2 материала об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», 4 материала по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», 3 материала по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», 3 материала по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», 1 – по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра» и 3 материала по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».Кроме того, составлены 2 административных материала по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации». На основании чего решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.Справочно: за 2020 год в базе данных ГИБДД г. Москвы имеется информация о наличии у данного гражданина 18 нарушений Правил дорожного движения на общую сумму 51400 рублей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81