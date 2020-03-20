Сотрудники полиции задержали гражданина, у которого при личном досмотре в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом...

«Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Бибирево задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе обследования территории сотрудники полиции задержали гражданина, у которого при личном досмотре в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – героином, массой 1,4 грамма. Также у мужчины был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неизвестным лицом и фотографии мест закладок. При осмотре мест, указанных задержанным, были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом, массой 5,6 грамма.После досмотра задержанный пожаловался на недомогание, однако от предложения вызвать ему наряд скорой медицинской помощи отказался. Сотрудниками полиции было принято решение доставить задержанного в ближайший участковый пункт полиции.Как выяснилось позже, злоумышленник, находясь в туалетной комнате, спрятал в санитарном шкафу 11 свертков с неизвестным веществом, массой 18 граммов. Материал был найден и изъят полицейскими. Проведенное исследование части изъятого показало наличие в его составе наркотического средства – героина. Общая масса изъятого составила около 25 граммов.Следствием Отдела МВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В отношении сотрудников полиции, проводивших досмотр подозреваемого и не изъявших весь объем наркотического средства, назначено проведение служебной проверки.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29