Злоумышленницы под видом работниц медицинского учреждения проникли к потерпевшей в квартиру и похитили кошелек с денежными средствами...

Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержана подозреваемая в краже денежных средств у пожилой женщины.В дежурную часть ОМВД России по району Выхино-Жулебино с заявлением обратилась 89-летняя москвичка. Она сообщила, что к ней в квартиру постучались две неизвестные женщины и представились работницами медицинского учреждения, которые делают обход населения. Когда пенсионерка открыла дверь, одна из незнакомок попросила стакан воды и прошла вместе с заявительницей на кухню. Вторая гостья осталась в другой комнате. После того, как женщины покинули квартиру, потерпевшая обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одну из подозреваемых в Московской области. Ею оказалась 41-летняя ранее судимая приезжая. Похищенным они успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием УВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18