Брянцы поверили в справедливость. Присяжные оправдали Николая Макурина - он заступился за женщину, на которую напал ее собственный муж. В драке супруг погиб, и следствие посчитало это убийством. Макурину грозило 15 лет тюрьмы. Почему его версию поддержали присяжные?

Брянцы поверили в справедливость. Присяжные оправдали Николая Макурина — он заступился за женщину, на которую напал ее собственный муж. В драке супруг погиб, и следствие посчитало это убийством. Макурину грозило 15 лет тюрьмы. Почему его версию поддержали присяжные?Он выходит из здания городского суда, и, кажется, до сих пор не верит в свою свободу – присяжные его полностью оправдали. Даже брянские журналисты, следившие за этим процессом весь год, не могут сдержать эмоции, поздравляют Николая, и заключают в крепкие дружеские объятия.Еще год назад, Николай, можно сказать, оказался не в то время, не в том месте. Но сейчас он говорит: случись не дай Бог что-то подобное – поступит так же, не раздумывая. Он заступился за совершенно незнакомую женщину, на которую нападал ее вооруженный ножом пьяный супруг."Ну как человек с ножом в кармане мог прийти мириться с женой? Он зашел в магазин, а у меня там находился покупатель. Его этот факт уже разозлил, что там мужчина. Он начал грубить этому покупателю. Он ему тоже ответил: успокойтесь, что вы себя так ведете агрессивно. А мой муж Юрий стал вызывать покупателя на улицу", — вспоминает Ирина Короткова, вдова Юрия Короткова.Николай решил не вступать в конфликт с пьяным мужчиной. Но, выйдя из магазина на улицу, вооруженный ножом скандалист кинулся на него с ножом. Непродолжительная стычка закончилась тем, что нападавший при падении ударился головой об лед. На следующий день он умер в больнице.Казалось бы, самооборона – и тут никаких сомнений. Свидетели, подтверждают версию Николая — оборонялся, защищал женщину. Сама Ирина Короткова, на следствии давала показания в пользу Николая, однако следствие настаивало — Макурину нападавший лишь только угрожал ножом, но бить его не собирался. А значит в действиях Николая – превышение допустимой обороны. В итоге в течение почти десяти часов присяжные не могли четко сформулировать свою позицию: виновен подсудимый или нет."Суд не устраивали ответы присяжных. Семь раз возвращал их в совещательную комнату. В последний раз они вышли и сказали свой вердикт – полностью не виновен. Он оправдан абсолютно. Мой подзащитный не виновен в том, в чем его обвиняла прокуратура", — заявил Алексей Шипилов, адвокат Николая Макурина.Для Брянска этот судебный процесс – был важным событием. До последнего не было понятно выйдет ли на свободу мужчина, который, рискуя свободой и жизнью, заступился за совершенно незнакомую женщину. Адвокат Николая Макурина на достигнутом успехе останавливаться не собирается. Его подзащитный имеет право на реабилитацию. По ней предусмотрена компенсация полученного морального вреда и возмещение материального ущерба.