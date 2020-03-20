Сына бизнесмена из Самары Алексея Шаповалова уличили в поедании золота. Процесс принятия пищи Алексей Шаповалов-младший записал на камеру и опубликовал в Сети, сообщает На кадрах ..

Сына бизнесмена из Самары Алексея Шаповалова уличили в поедании золота. Процесс принятия пищи Алексей Шаповалов-младший записал на камеру и опубликовал в Сети, сообщаетНа кадрах видеозаписи видно, как молодой человек кладет в рот ложку с желтой субстанцией. Изысканное лакомство из Объединенных Арабских Эмиратово явно пришлось ему по вкусу. Однако подписчики не оценили такое пиршество: Некоторые из них отметили, что пока "сливки общества" едят золото, многим жителям России не хватает средств даже на хлеб, передает "".