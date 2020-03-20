Страховой полис «Защита карт. Бизнес» можно приобрести в любом офисе Банка УРАЛСИБ

СК УРАЛСИБ Страхование и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустили продажи страховой защиты банковских карт, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Страховой полис «Защита карт. Бизнес» можно приобрести в любом офисе Банка УРАЛСИБ.Страховой полис «Защита карт. Бизнес» позволяет компенсировать расходы компании в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками, а также компенсировать потерю наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя.Клиентам доступны три страховые программы, отличающиеся разной стоимостью (от 1980 рублей) и размером страховой суммы (до 500 000 рублей). Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 10-го дня после оплаты. В случае наступления страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.«Защита банковских карт – это классический инструмент защиты, давно знакомый клиентам-физическим лицам, – отмечает Михаил Дорофеев, руководитель департамента андеррайтинга и перестрахования СК УРАЛСИБ Страхование. – Для представителей малого и среднего бизнеса такой продукт тоже интересен, поскольку многие денежные операции проводятся именно с банковскими картами. Мы создали уникальные для представителей малого бизнеса продукт, который не требует специального андеррайтинга и оформляется в течение нескольких минут без предоставления документов».ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» - универсальная страховая компания, работающая на рынке с 1994 года. Является членом Всероссийского союза страховщиков. В марте 2019 года компании присвоен рейтинг финансовой надежности от «Эксперт РА» на уровне RuBB+ со стабильным прогнозом. В 2018 году компания получила наивысшую оценку качества услуг от аналитического агентства «БизнесДром»: присвоен уровень А1. Компания входит в топ-100 лучших работодателей по версии портала HH.ru.