ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Корочкина Бориса Сергеевича 1939 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Корочкина Бориса Сергеевича 1939 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2005 года.Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые.Особые приметы: на правой руке от локтя до кисти татуировка в виде двух голубей.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73