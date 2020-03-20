ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Козлова Николая Алексеевича 1928 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Козлова Николая Алексеевича 1928 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2003 года.Приметы: рост 170 см, на вид 80 лет, глаза карие, волосы прямые.Особые приметы: татуировка на левом плече, на левой кисти надпись «Коля 1928», на правой руке пальцы, кроме большого укорочены, на левой руке отсутствует три пальца.Одежда: кепка белая, плащ болотного цвета, коричневые брюки, ботинки коричневые, рубашка в клетку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73