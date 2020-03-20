20.03.2020

2020-03-20 10:45:03

В Гороховце обнаружено уникальное захоронение XII века

Врио заместителя Губернатора Александр Байер провёл рабочую встречу с научными сотрудниками института археологии Российской академии наук. Стороны обсудили вопрос продолжения исследовательских археологических работ в гороховецком городском парке культуры и отдыха.

Напомним, что Гороховец в 2018 году вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в 2019 году получил 50 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство городского парка. При проведении работ на главной парковой аллее были обнаружены захоронения, предположительно XII века, в связи с чем благоустройство в этой части парка было приостановлено до завершения археологических исследований.

Представители Института археологии Российской академии наук подтвердили, что организация археологического наблюдения в границах объекта археологического наследия федерального значения «Комплекс памятников, XII-XIII в.в. н.э. городище, курганная группа» в настоящее время невозможна в связи с погодными условиями и промерзанием грунта. Археологические работы возобновятся с наступлением хорошей погоды, их планируется завершить до середины мая. До их окончания нельзя проводить благоустройство парка в границах указанного объекта.

Учитывая уникальность археологической находки для нашей области, в настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в проект благоустройства, чтобы выделить место захоронения в отдельную зону парка. После завершения раскопок эта территория сможет стать дополнительным местом притяжения туристов во Владимирскую область, сообщает Областная администрация.