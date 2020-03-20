Водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет.

C начала текущего года отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Так, в январе текущего года сотрудники ДПС были направлены на улицу Пролетарскую в городе Гусь-Хрустальный для проверки информации о дорожно-транспортном происшествии. Прибыв на место, полицейские установили, что водитель автомобиля «МАЗДА-3», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении маневра поворота налево не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения и наезд на дерево. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.В феврале текущего года 59-летний житель города Курлово Гусь-Хрустального района, уже имеющий судимость по статье 264.1 УК РФ, вновь управлял автомобилем «ГАЗ-3302» в состоянии алкогольного опьянения.Также инспекторами ГИБДД были задержаны 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11113» и 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074». Будучи подвергнутыми административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишёнными права управления транспортным средством, оба гражданина снова управляли автомашиной в нетрезвом виде.В феврале и марте текущего года сотрудниками ГИБДД были выявлены еще двое правонарушителей: 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» и 27-летний водитель автомашины «МАЗДА-3», находящиеся за рулем автомобилей в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлеченные к административной ответственности за аналогичные правонарушения.Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Напоминаем, что водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. Повторным нарушение считается в том случае, если с момента истечения предыдущего наказания прошло не более года. Санкция статьи также предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.