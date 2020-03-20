20.03.2020

2020-03-20 09:05:03

В Коврове дедушку и внучку спасли из горящей квартиры

Накануне днем вспыхнул пожар в квартире 61 дома 28 по улице Строителей в Коврове.

По данным регионального МЧС, звонок в в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 15.39. Пожар начался на балконе. На момент возгорания в квартире находился пожилой мужчина и его внучка. На место прибыли пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. К счастью, никто не пострадал. Дедушку и ребенка из задымленной квартиры вывел председатель ТСЖ. К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.