Два друга, русский и еврей, путешествовали в экзотических краях.
И поймало их людоедское племя. Ну, вождь радостный говорит:
- По такому случаю сегодня вечером банкет из двух блюд. Из русского
суп сварите, из еврея плов.
Посадили их в котлы, варят. Русский стиснул зубы, терпит. А из соседнего
котла все время какие-то оханья доносятся.
Через час русский кричит:
- Изя, держись. И не волнуйся - я этим гадам отомстил. Весь суп
им обоссал. Да что же ты охаешь все время?
Из соседнего котла:
- Ваня, да как же мне не охать, когда этот повар-сука меня все время
вилкой колет и не дает спокойно весь рис дожрать.
еще анекдот!