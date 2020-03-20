Ирина Рубцова приехала в Севастополь из Донецка в 2014 году. Теперь у неё ресторан на Приморском бульваре, как раз над набережной Корнилова. Вид - открыточный. И кухня с черноморским колоритом. Говорит, в сезон яблоку негде упасть. Да и сейчас посетителей хватает.

Ирина Рубцова приехала в Севастополь из Донецка в 2014 году. Теперь у неё ресторан на Приморском бульваре, как раз над набережной Корнилова. Вид — открыточный. И кухня с черноморским колоритом. Говорит, в сезон яблоку негде упасть. Да и сейчас посетителей хватает."Черноморская рыбка", как её здесь называют — ставрида — на шведском столе и в санаториях Южного берега Крыма. Они открыты круглый год. Но весной начинается основная туристическая пора — на этот раз: особенно горячая.Почти тысяча номеров в одном санатории на побережье, больше тысячи в соседнем. Каждый день — десятки звонков о бронировании.Один из самых больших пляжей на Южном берегу Крыма — сейчас еще прохладно, но в мае уже начнут купаться — те, кто посмелее, говоря сотрудники санаториев.А в июне здесь будут тысячи отдыхающих, это не преувеличивание: вместимость этого пляжа у подножия горы Ай-Петри: две тысячи человек. Места в отелях бронируют с ноября прошлого года.Даже просто прогулка по берегу при таких волнах, на солёном морском воздухе — заряжает иммунитет на месяц, говорят медики. А если потом провести 15 минут в кислородной капсуле — то и на полгода. Плюс — лечебные ванны.Возможности курортной медицины в Крыму впечатляют не меньше, чем виды из окон — даже в бюджетных гостиницах.В Севастополе тоже такие виды, что экскурсии — почти круглый год. А посмотреть на Арт-бухту, памятник Затонувшим кораблям — крымской весной, когда вишня зацветает — удовольствие особое. С открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту зрителей явно прибавится.В самых крупных отелях полуострова ожидают наплыва гостей уже в апреле-мае. Летом здесь, похоже, будет вся страна, говорят в гостиницах и санаториях от Керчи до Ялты. Предлагая отдых на самый разный кошелёк.Дюльбер — в переводе с тюркского – "прекрасный", дворец в марокканском стиле, который построил двоюродный дядя Николая Второго Петр Николаевич для своей супруги Милици. Единственный дворец династии Романовых, в котором есть санаторий. И это, конечно, совершенно особенный отдых.И гости тоже особенные. Кто знает и ценит историю Крыма, России. Часто останавливается профессура, например. Здесь всего две сотни номеров. Сейчас впечатляющий парк перед дворцом готовят к встрече постояльцев, которые бронировали номера за полгода."Комфорт, спокойствие и все свои" — так описывают туристические достоинства Крыма те, кто занимается здесь этой сферой.И это действительно чувствуется — достаточно просто пройтись по залитым солнцем набережным. Здесь тепло даже когда сильный ветер, как сейчас. Гостей в Крыму пока очень немного, но это — очень скоро изменится. Полуостров готовится к большому летнему туристическому сезону.