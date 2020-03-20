В совершении преступления подозревается житель города Муром.

В феврале текущего года в ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение от местного жителя о совершенном из его дома хищении имущества.По данному факту следственным отделом ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением).В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, предполагаемый злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний житель города Муром.Подозреваемый пояснил, что приехал в Меленковский район в гости к своему приятелю. Когда хозяин лег отдохнуть, мужчина решил совершить хищение имущества из соседнего дома. Сломав замочную петлю, он проник в жилое помещение, откуда похитил электрокабель, колонки от компьютера, газовый баллон и другие изделия из металла. Похищенное имущество подозреваемый сложил в багажник своего автомобиля, а на следующий день сдал в пункт приема металла в городе Муром. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.Также полицейские установили, что в сентябре прошлого года, из указанного дома он похитил телевизор, музыкальный центр, телевизионную приставку, электроинструмент и бытовую технику. Часть похищенного имущества фигурант продал, остальное было изъято по месту жительства.В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 24 тысяч рублей.