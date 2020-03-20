Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров

В посёлке Мстёра Владимирской области утром 20 марта случился пожар в двухэтажном доме, в результате которого три семьи временно остались без крыши над головой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Около 7 утра пожар возник на крыше двухэтажного дома. Благодаря оперативной работе спасателей, никто не пострадал. Однако дом выгорел практически дотла, общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Дознаватели установят причины возгорания.