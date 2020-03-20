20 марта пользователи сообщили о неполадках в работе популярного видеохостинга Ютуб. По данным сайта Downdetector, больше всего жалоб поступало от жителей России, США и ряда европейских ..

20 марта пользователи сообщили о неполадках в работе популярного видеохостинга "Ютуб". По данным сайта Downdetector, больше всего жалоб поступало от жителей России, США и ряда европейских стран.Большинство пользователей (около 90%) столкнулись с трудностями при просмотре роликов. Другие (5%) не смогли пройти авторизацию, передает Lenta.ru.