За последние сутки в России были выписаны семь человек, болевших новым видом коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, за ..

За последние сутки в России были выписаны семь человек, болевших новым видом коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, за весь период больницы покинули 12 пациентов: девять граждан России, двое жителей КНР и один мужчина из Италии. Под наблюдением медиков остаются 27 487 человек, передает РИА Новости.