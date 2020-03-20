Операция направлена на выявление и пресечение деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ...

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги оперативно-профилактической операции «Наркопритон-2020».Операция направлена на выявление и пресечение деятельности притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, функционирование которых является одним из факторов, способствующих распространению наркомании и связанных с ней преступлений.Также в большинстве случаев притоны являются «очагами» общеуголовной преступности, источниками распространения ВИЧ-инфекций и других социально опасных заболеваний. В наркопритонах, где создаются благоприятные условия для систематического немедицинского употребле­ния наркотиков, может происходить вовлечение новых потребителей.В период проведения операции столичными полицейскими выявлено 31 преступление, связанное с содержанием наркопритонов, задержан 31 человек, у наркопотребителей изъято свыше 8 граммов запрещенных средств и веществ. Возбуждено 31 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Лучших результатов по выявлению наркопритонов среди УВД по АО добился Северо-Восточный округ, где зарегистрировано 5 противоправных деяний, а также Восточный, Южный и Зеленоградский административные округа, которыми зарегистрировано по 4 противоправных деяний в данной сфере.В отношении 107 наркозависимых лиц составлены административные протоколы. Из них: по статье 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» привлечены 11 граждан; по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» привлечены 96 человек.Проведение операции является мерой превентивного характера и способствует повышению уровня общественного порядка и безопасности в столице.УНК ГУ МВД России по г. Москве