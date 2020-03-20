20.03.2020

2020-03-20 12:45:04

Во Владимире активизировались мошенники

За 2 месяца текущего года на территории области зарегистрировано 377 случаев дистанционного мошенничества и краж с банковских счетов. Только за последние пять дней в органы внутренних дел области поступило около 30 заявлений от граждан о совершении хищений денежных средств с банковских карт.

В региональном УВД предупреждают В настоящее время наиболее распространен способ хищения денежных средств, когда, представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счетом и похитить денежные средства.

Так, 15 марта в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 25-летнего местного жителя. Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств выяснил реквизиты карты, после чего похитил более 120 тысяч рублей.

Днем позже, 16 марта, жительница города Мурома лишилась более 88 тысяч рублей, также доверившись лже-работникам банка.

В этот же день жительница города Владимира якобы для приостановки операции по переводу и сохранности денежных средств сама перевела на счет злоумышленников 144 тысячи рублей.

Не редки случаи, когда мошенники звонят по номерам, указанным в объявлениях, представляются крайне заинтересованными покупателями и сообщают о своем желании немедленно внести предоплату за товар на банковскую карту. После получения реквизитов банковской карты и персональных данных, мошенники списывают все денежные средства со счета потерпевшего. 13 марта неизвестное лицо под предлогом покупки сарая и внесения предоплаты, выяснив реквизиты банковской карты продавца, 60-летнего владимирца, похитило со счета денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код и CVC-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте. совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях.