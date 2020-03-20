В регионе развернут 807 коек

В 14-ти больницах Владимирской области развернут 807 коек для взрослых и детей для содержания в условиях инфекционного и провизорного госпиталей, сообщает пресс-служба Белого дома. Губернатор региона Владимир Сипягин уже подписал соответствующее распоряжение.Это сделано в целях совершенствования контроля за недопущением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.Напомним, во Владимирской области пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Однако 19 марта с подозрением на вирусное заболевание были госпитализированы три жительницы Владимира. Их положили в Инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. Результаты анализов, взятых вчера, станут известны сегодня. Ещё двое жителей Мурома, недавно вернувшихся из-за границы, отказались впускать в квартиру врачей и сдавать анализы на коронавирус.