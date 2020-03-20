6800 человек были отправлены на двухнедельный карантин

По данным департамента здравоохранения администрации Владимирской области на 20 марта в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В то же время, 6800 человек были отправлены на двухнедельный карантин, так как имели контакт с заболевшими вирусной инфекцией.Отметим, что днём ранее три жительницы Владимира были госпитализированы в Инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. Они недавно вернулись из Испании и почувствовали себя плохо.