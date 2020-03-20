Как сохранить саратовский завод, где выпускали легендарные холодильники - спикер Госдумы приехал обсудить с руководством предприятия. Из-за остановки производства сотни человек могут попасть под сокращение.

Как сохранить саратовский завод, где выпускали легендарные холодильники — спикер Госдумы приехал обсудить с руководством предприятия. Из-за остановки производства сотни человек могут попасть под сокращение.В цехах — полная тишина. Почти семьдесят лет здесь выпускали холодильники. Морозильное оборудование с надписью "Саратов" на дверце экспортировали в тридцать семь стран мира, включая Италию, Францию и Германию. Но это было советское прошлое. А это уже настоящее. Заготовки для холодильников стопками стоят и лежат в мертвом цехе. Сотрудников отпустили по домам, оборудование законсервировали.Под угрозой сокращения — почти тысяча человек. Профсоюзы обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой не допустить закрытия производства и массового увольнения.Завод работает на оборонку. И это основное производство. Холодильники "Саратов", хоть и бренд области, но для собственника — продукт вторичный. Более того, не приносящий прибыль. Поэтому производство решили остановить, а каждого четвертого работника предприятия сократить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с профсоюзами, собственником, правоохранительными органами, областными и городскими властями. Задача — не допустить развала предприятия и сохранить рабочие места.Вячеслав Володин предложил встретиться через неделю в Москве с представителями министерства промышленности и торговли и обсудить дальнейшие шаги, которые позволят восстановить производство холодильников и сохранить рабочие места для саратовцев.