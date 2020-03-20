В регионе до сих пор не было выявлено случаев заражения коронавирусом

Жителя Юрьев-Польского, недавно вернувшегося из Бельгии, проверяют на коронавирус. Мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Об этом сообщили «Юрьев-Польские известия».С высокой температурой, кашлем и другими симптомами вирусного заболевания его увезли в инфекционное отделение больницы в Юрьевце. Врачи обследовали пациента и взяли у него анализы для исследования на наличие вирусной инфекции. Результаты должны быть готовы к завтрашнему дню.Отметим, что в регионе до сих пор не было выявлено случаев заражения коронавирусом, несмотря на то, что 6800 человек были отправлены на карантин.