Звезда сериала Крепостная Катерина Ковальчук сейчас в Лос-Анджелесе.
Артистка призналась, что испытывает страх из-за распространяющейся по всему
миру заразы.
Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук сейчас в Лос-Анджелесе.
Артистка призналась, что испытывает страх из-за распространяющейся по всему
миру заразы.
В США знаменитость улетела еще месяц назад, чтобы сниматься
в новом проекте. Теперь же из-за пандемии коронавируса большинство местных киностудий заморозили работу над фильмами и сериалами на неопределенный срок. Катерина
Ковальчук призналась, что вынуждена сидеть дома.
По словам звезды сериала "Крепостная", события, которые сейчас
разворачиваются во всем мире, напоминают ей игру на приставке PS4 – "The Last
of Us". В ней планета опустошена и враждебна после вспышки коварного вируса. "Страшно",
– одним словом охарактеризовала свои эмоции Ковальчук в личном "Инстаграм".
Затем знаменитость отметила, что происходящее сейчас – неоспоримый
плюс для экологии. Катерина Ковальчук, судя по всему, имела ввиду результаты недавних исследований: оказывается во время карантина воздух в Китае и Италии стал чище, а в водных каналах
Венеции появилась рыба и прилетели лебеди.
"Например, дельфины в каналах Венеции снова!! Удивительно,
как все учтено в нашей с вами вселенной, удивительно, как планета знает, что ей
нужно. И как аккуратно она все исполняет. Могло быть гораздо хуже. Хотя, это
возможно еще только аккуратное начало", – написала актриса сериала "Крепостная".
Актриса подчеркнула, что с замиранием сердца размышляет о
том, как мал человек в масштабах вселенной, в его действиях нет осознанности,
ему еще многому стоит поучиться. "Уверена, все будет хорошо, мы как звенья в цепи, без которых уже не получится, но задуматься точно стоит... Берегите друг друга, будьте здоровы, карантин и любовь спасут мир ❤️", – обратилась "Крепостная" к фанатам.
20 Мар 2020 в 4:12 PDT
Напомним, Америка охвачена коронавирусом. Зараза обнаружила
себя во всех 50 штатах. По данным на 20 марта, число умерших из-за инфекции
достигло 200 человек. Вирус выявлен у 13 680 жителей, 108 пациентов уже
вылечились.
18 Мар 2020 в 5:16 PDT