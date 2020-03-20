Звезда сериала Крепостная Катерина Ковальчук сейчас в Лос-Анджелесе. Артистка призналась, что испытывает страх из-за распространяющейся по всему миру заразы.

Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук сейчас в Лос-Анджелесе.Артистка призналась, что испытывает страх из-за распространяющейся по всемумиру заразы.В США знаменитость улетела еще месяц назад, чтобы сниматьсяв новом проекте. Теперь же из-за пандемии коронавируса большинство местных киностудий заморозили работу над фильмами и сериалами на неопределенный срок. КатеринаКовальчук призналась, что вынуждена сидеть дома.По словам звезды сериала "Крепостная", события, которые сейчасразворачиваются во всем мире, напоминают ей игру на приставке PS4 – "The Lastof Us". В ней планета опустошена и враждебна после вспышки коварного вируса. "Страшно",– одним словом охарактеризовала свои эмоции Ковальчук в личном "Инстаграм".Затем знаменитость отметила, что происходящее сейчас – неоспоримыйплюс для экологии. Катерина Ковальчук, судя по всему, имела ввиду результаты недавних исследований: оказывается во время карантина воздух в Китае и Италии стал чище, а в водных каналахВенеции появилась рыба и прилетели лебеди."Например, дельфины в каналах Венеции снова!! Удивительно,как все учтено в нашей с вами вселенной, удивительно, как планета знает, что ейнужно. И как аккуратно она все исполняет. Могло быть гораздо хуже. Хотя, этовозможно еще только аккуратное начало", – написала актриса сериала "Крепостная".Актриса подчеркнула, что с замиранием сердца размышляет отом, как мал человек в масштабах вселенной, в его действиях нет осознанности,ему еще многому стоит поучиться. "Уверена, все будет хорошо, мы как звенья в цепи, без которых уже не получится, но задуматься точно стоит... Берегите друг друга, будьте здоровы, карантин и любовь спасут мир ❤️", – обратилась "Крепостная" к фанатам.20 Мар 2020 в 4:12 PDTНапомним, Америка охвачена коронавирусом. Зараза обнаружиласебя во всех 50 штатах. По данным на 20 марта, число умерших из-за инфекциидостигло 200 человек. Вирус выявлен у 13 680 жителей, 108 пациентов ужевылечились.18 Мар 2020 в 5:16 PDT